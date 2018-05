Esimesed kogused Eestis toodetud biometaani jõudsid sõidukite kütusepaaki

Gaasi päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille süsteemihaldur Elering väljastab tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on Eestis tootnud biometaani. Üks päritolutunnistus väljastatakse ühe megavatt-tunni biometaani kohta ning tunnistuse kehtivusaeg on 12 kuud.

Tänavu kevadel Wisercat OÜ arendusena valminud gaasi päritolutunnistuste register on mõeldud gaasi päritolu tõendamiseks lõpptarbijale. Selles infosüsteemis toimub päritolutunnistuste väljastamine tootjale, ülekandmine ühelt kontolt teisele ehk lihtsamalt kauplemine ning kustutamine tarbija vastu, mis tähendab, et tarbija on tarbinud rohegaasi.

Biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamiseks maksab riik tarbitud biometaani koguse eest tootjatele toetust, samuti toetatakse vastavate tanklate rajamist. Esimesena hakkas biometaani oma surugaasi (CNG) tanklates müüma Eesti Gaas, kellele kuulub praegu kaheksa CNG-tanklat. Alexela Oil opereerib hetkel kahe CNG-tanklaga. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on tänaseks toetanud 15 surugaasi tankla rajamist, mille tulemusel saavad vajaliku taristuga kaetud pea kõik Eesti regioonid.