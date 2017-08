Esimesed sadakond uut vagunit ootavad Koidula ja Valga jaamades arvele võtmist

Riigifirma EVR Cargo on Venemaa tehastest tellitud viiesajast vagunist kätte saanud 115 konteinerplatvormi, mis ootavad Koidula ja Valga raudteejaamades Eesti registrisse arvele võtmist. Cargo on seesuguseid platvorme tellinud 300 ja kõigi vagunite siiajõudmisega läheb aega. Ühe rongi koosseisu võib korraga sõitma panna 31 vagunit, pikemaid koosseise raudteele sõitma ei lubata. Riikliku kaubavedaja juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul tehti 200 poolvaguni tellimiseks osamakse 7. augustil ja need peaksid kuu aja pärast saabuma hakkama. Praeguseks on EVR Cargo vagunite ostmiseks investeerinud pool kogusummast ehk 17,5 miljonit eurot. Ühe Koidula jaamas seisva vaguni maksumus on seega u 34 000 eurot.