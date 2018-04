Esimeses kvartalis võitsid riigihankeid ainult head palka maksvad ehitusfirmad

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel sõlmiti esimeses kvartalis kõik riigihangete ehituslepingud ehitusettevõtjatega, kelle makstav keskmine töötasu oli vähemalt 70 protsenti valdkonna keskmisest.

Kokku võtsid esimeses kvartalis MTA-st keskmise palga tõendi 271 ehitusettevõtet, kellest 75 protsendil oli keskmine töötasu vähemalt 70 protsenti valdkonna keskmisest.

MTA maksuauditi osakonna üksusejuhi Merle Siibaku sõnul näitab esimese kvartali statistika, et vähemalt riigihanke võitnud ehitusettevõtete maksude tasumisele on riigihangete seaduse säte positiivset mõju avaldanud. „Oleme alates aasta algusest jälginud maksutõendeid võtnud ehitusettevõtete palgatasemeid ning on näha, et osad ettevõtjad on ka hakanud oma töötasusid suurendama,“ ütles Siibak.

Tema sõnul on töötasude kasvu taga ka üldine palgatõus, kuid mitmel juhul on andmed paranenud märkimisväärselt, mis viitavad pigem ümbrikupalkade osakaalu vähenemisele. Näiteks on varem miinimumi lähedal olevaid palkasid deklareerinud ettevõtted tõstnud oma töötasusid vähemalt kahekordselt. Töötajate arv nendes regulaarselt riigihangetel osalevatel ehitusettevõtetel on olnud keskmiselt paarikümne ümber.