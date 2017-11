Esimest korda avalikkuse ees: Sultsi jaburast kasiinosaarte plaanist võib kerkida geniaalne kinnisvaraprojekt

Tänasest saab tutvuda Tallinna poolt kinnitatud Paljassaare kasiinosaarte detailplaneeringuga. 1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul võib Märts Sultsi kunagisest jaburast valimisideest tõesti kerkida geniaalne kinnisvaraprojekt.

Martin Vahteri sõnul kinnitas linn Sihtasutus Kasiinosaare algatatud kolme omavahel ühendatud tehissaare detailplaneeringu. "Sults tekitas sisuliselt mitte millestki 27-hektarilise potentsiaaliga krundi, mis võib ühel päeval osutuda geniaalseks investeeringuks," ütles Vahter.

"Tundub, et kasiinosaare fookus on vähenemas ja pigem on tegemist tavapärase kinnisvaraarendusega," lisas Vahter.

"Põhja-Tallinnas on oodata huvitavaid arenguid. Kopli liinid taastatakse, Volta kvartal kerkib, Paljassaare ja Noblessneri sadamaid arendatakse ning ka mitmel teisel arendusfirmal on piirkonnas suured maatükid ja -plaanid. See võtab aastakümneid, aga kui ümberringi saavad arendused valmis, ei tundugi Kopli tehissaared enam nii utoopilised," ütles Vahter.

Kinnisvaraeksperdi sõnul ei ole merre ehitamine utoopiline. "Juba 70ndatel rammiti Viru hotelli vundamendivaiad lausa 60 meetri sügavusele maasse. Tehnika on sellest ajast kõvasti arenenud ning praegugi täidetakse Pirita TOPi juures merd kinnisvaraarenduseks," ütles Vahter.

Põhja-Tallinnas asuva 27,98 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Paljassaare tehissaare detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 18. oktoobril 2017.

Loe veel

Detailplaneering annab võimaluse rajada Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale kolm omavahel ühendatud tehissaart, kuhu on kavandatud üks kuni 9-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni 4-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks 1-korruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar.

Detailplaneeringuga saab 19. detsembrini tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis.