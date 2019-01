Esimest korda vallutas investorite topi naine ja seda üheainsa investeeringuga Tallinna börsil

Mai Kaarepere on investorite edetabelis tuttav alates ajast, mil LHV Grupp börsile läks ning sealsed suuromanikud avalikuks tulid. LHV aktsiad on Mai Kaarepere ainus investeering Tallinna börsil, kuid sellest piisas, et 11,7 miljoni euroga tänavune TOP võita.

Loe pikemalt Äripäevast.

Mai Kaarepere on 90ndatel tuntuks saanud pankuri, Tartu Kommertspanga asutaja Rein Kaarepere lesk, mees suri kõigest 43-aastasena südameinfarkti tagajärjel. Mai Kaarepere päris mehe varanduse 1998. aastal.

Ärileht kirjutas hiljuti, et Mai Kaarepere müüb enda Nõmmel asuvat maja, mis kuulub tema ettevõttele OÜ Krenno. Sama firma alt tegeleb naine ka investeerimisega.