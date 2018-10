Esmakordne juhtum: maaklerilt võeti esimest korda ajaloos kutsetunnistus ära. Miks?

Maakler Kai Kööp kohta laekus klientidelt mitmeid avaldusi tema ebaeetilise käitumise ja tööalaste rikkumiste kohta. Avaldusi menetles maakleritekoja juures tegutsev aukohus, kes tegi otsuse tunnistada Kai Kööp kutsetunnistus kehtetuks. EKMK kutsekomisjon otsustas ühehäälselt, et kutselise maakleri Kai Kööp kutsetunnistus tuleb kehtetuks tunnistada seoses korduvate rikkumistega kinnisvara vahendusteenuse osutamisel.

Maakleritekoja juhatuse esimees Ardo Lepp kommenteeris olukorda öeldes, et Kai Kööp on kahjustanud kutseliste maaklerite mainet, rikkunud kutsestandardit ning ei ole lähtunud maakleritekoja Heade Tavade Koodeksist ega kutse-eetikast. "Rikkumisi oli mitmeid, kuid peamiselt olid need seotud klientide raha väära kasutamisega. Seda, kas tegu oli tahtliku kelmusega või vaid ametialase lohakusega, EKMK Aukohus otsustada ei saanud.”

Kutseliselt maaklerilt kutsetunnistuse äravõtmine on kõrgeim karistus, mis on maakleritekoja aukohtu otsustuspädevuses. Märge Kai Kööp kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta on lisatud maaklerite registrisse ning otsus on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.

Kai Kööp tegeleb edasi maakleriteenuse pakkumisega. Kui klientidel on tema tegevuse osas küsimusi või pretensioone, võib nõu küsimiseks julgelt pöörduda maakleritekoja poole.