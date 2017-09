Esmakordselt Eestis: kandideeri tööle anonüümselt

Veebikeskkonnas Talentest saavad spetsialistid ja juhid esmakordselt Eestis olla tööpakkumistele avatud oma isikut avalikustamata. See annab juba töötavale uutele väljakutsetele avatud inimestele võimaluse tööturul muretult ringi vaadata ja riskivabalt uuele ametipositsioonile kandideerida, teatas ettevõte.

Palgainfo agentuuri uuring näitas, et Eesti töötajatest on tegelikult enam kui 70% neid, kes oma praegusel ametipositsioonil töötades on avatud ka uutele võimalustele. Talentest ühe asutaja Karin Kustavuse sõnul just sellistele kandidaatidele veebikeskkond loodud saigi: "Spetsialistidele ja juhtidele, kes on küll oma praeguse tööga rahul, ent soovivad olla avatud parematele pakkumistele ja riskivabalt, ilma et praegune tööandja teadlik oleks, oma karjääri arendada.”

Kustavus kirjeldas, et praegu Eestis toimivatest tööotsinguportaalidest eristabki Talentesti see, et kogu keskkond on välja töötatud lähtuvalt juba töötavate spetsialistide ja juhtide vajadustest, puudub traditsiooniline CV formaat, tavapärane kandideerimine on asendatud anonüümse ja interaktiivse otsesuhtlusega.

Talentest veebikeskkonnas otsustab tööotsija ise, kas ja mis hetkel enda isik tööandjale avalikustada. Seni näeb tööandja tööotsija oskusi, hariduskäiku, ootusi palgale ja muid olulisi väljundeid, mis peaksid olema esmased tööotsija hindamisel.

Aktiivsemad liikmed saavad tööandjale enda huvist anonüümselt või avatud vormis märku anda ja seeläbi ennast tööandja silmis esile tõsta. Teiselt poolt saab tööandja enda huvist märku anda ja talendipangas olev inimene näeb, kui nõutud ta tööturul oma oskuste poolest on.

“Meie eesmärk on panna Eesti spetsialistid ja juhid rakendama oma tõelist potentsiaali. Selleks tuleks leida 5-10 minutit ja end talendipanka registreerida. Hetkel on Talentest avatud spetsialistidele ja juhtidele, ettevõtted saavad liituda hiljemalt novembris,” sõnas Kustavus.