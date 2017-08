Esoteerikafirmad teenivad priskeid kasumeid

Holistiline treening - 2665 eurot, teadliku muutuse kunsti kursus ettevõtjatele - 490 eurot, rohelisest aventuriinist Buddha-kujuline väeese - 345 eurot.



Kõige enam puhaskasumit teenis 2016. aastal neli aastat tegutsenud ja jooga- ning nn teadliku muutuse kunsti õpetaja Ingvar Villidole kuuluv Human OÜ. Seda kogusummas 226 013 eurot, mis võrreldes 2015. aasta numbritega on enam kui viiekordne kasv.

Need on mõned tooted-teenused Eesti kõige kasumlikumatest eneseabikoolitusi ja esoteerikakaupasid pakkuvatest ettevõtetest. Selle raha eest lubatakse muu hulgas "õpetust inimeste energiaväljast ja tšakratest", "õpetada eristama oma sisemaailmas toimuvaid protsesse" ja "püüda informatsiooni läbi meie eeterkeha". Ja inimesed maksavad, sest viimastel aastatel on selliste ettevõtete kasum hüppeliselt kasvanud, tuues parimatel juhtudel sisse sadu tuhandeid eurosid.