Est-For Invest teeb otsuse tselluloositehase tuleviku kohta lähinädalatel

Seoses tänase valitsuse otsusega lõpetada riigi eriplaneering puidurafineerimistehase rajamiseks ja mitte läbi viia sellega seotud uuringuid ning mõju hindamist, otsustab arendaja Est-For Invest tehase uuringu- ja analüüsietapi tuleviku juuli esimestel nädalatel.

Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul loob valitsuse eriplaneeringu lõpetamise otsus arendaja jaoks uue olukorra. „Võtame valitsuse otsuse teadmiseks. Ettevõtmise algatanud investorid kogunevad juuli esimesel nädalal. Seni ootame lisainfot riigihaldusministrilt otsuse ja lõpetamisprotsessi ettepaneku kohta,“ ütles Kohava ja lisas, et arendaja on valmis kommenteerima järgmisi samme tehase uuringu- ja analüüsietapi osas pärast investorite kohtumist.

Valitsus otsustas täna, et Tartu lähedale planeeritava puidurafineerimistehase eriplaneering lõpetatakse. Peaminister Jüri Ratase sõnul takistab kohaliku kogukonna ja omavalitsuste vastuseis tehase eriplaneeringu elluviimist ning seda ilmestavad ka mitmed kohtuvaidlused. "Olen korduvalt rõhutanud, et valitsus ei soovi juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi. Ettevõtted ja suured investeeringud loovad inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust. Samas on selge, et kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata tööstust rajada ei saa," ütles ta.