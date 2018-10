Est-For on tselluloositehase nimel valmis 20-kilomeetriseks veetrassiks

Konkreetselt Saarde valla asukoha puhul saab määravaks see, kui keeruline on tehasele vett hankida ja puhastatud heitvett minema juhtida, vahendab ERRi uudisteportaal. "Meie tänane unistus on rajada tehas tehniliselt nii, et tuua vesi Pärnu jõest mööda Rail Balticu trassi ja puhastatud heitvesi viia Liivi lahte," tutvustas Polli.

Maailma praktikas nii pikki trasse pole puidurafineerimistehaste puhul tehtud, kuid kommunaalveevarustuses küll. "Oleme leidnud, et see on tehniliselt ja majanduslikult teostatav. Sissetulekutrass 18-20 kilomeetrit on tehtav," kinnitas Polli.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.