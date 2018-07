Est-For ootab valitsuse otsust eriplaneeringu lõpetamise kohta

Möödunud nädala reedel toimunud koosolekul, kus osalesid Est-For Investi juhid ja Tartu lähistele plaanitud tselluloositehase projekti osanikud, otsustati enne järgmisi samme oodata ära valitsuse ametlik seisukoht ja põhjendused eriplaneeringu lõpetamise kohta, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Meil oli küll reedel osanikega koosolek, aga mitte midagi muud otsustada ei osatud, kui ära oodata riigilt ametlik seisukoht või mingisugune ametlik dokumentatsioon, et kas ja kuidas ja millal seda nüüd lõpetama hakatakse," ütles Est-Fori üks juhte Margus Kohava esmaspäeval ERR-ile.

Küsimusele, kui tõenäoline on, et Est-For ise eriplaneeringu tagasi võtab, Kohava ei vastanud. "Praegu ainuke otsus, mis osanike poolt tehtud on, on oodata ära valitsuse kirjalik otsus selle lõpetamise kohta ja siis edasi vaadata," lausus ta.

Valitsuse ja riigihalduse ministri Janek Mäggiga Kohava sõnul suhtlust olnud ei ole.

"Ainult meedia vahendusel. Me rohkem ei tea, me kohtunud ei ole. Meile enne tänast kohtumised ei sobinud. Ja niipalju kui ma meediast olen lugenud, siis minister ütles, et temal kohtumiseks vajadust ei ole," rääkis Kohava.