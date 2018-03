Est-Fori tselluloositehase vastane tahab ise moodsa tehase püsti panna

Kui Est-Fori tehase ideega mullu jaanuaris esimest korda avalikkuse ette tuldi, oli Raul Kirjanen selles asjas näiliselt positiivselt meelestatud. „Igavesti vahva idee, paberipuu kasutamine toote tegemiseks on selgelt parem kui ära põletamine,” rääkis ta toona BNS-ile, vihjates, et ka Graanul Invest on mõelnud samas suunas liikuda. Ta pidas vajalikuks rõhutada, et Est-For poleks Graanulile konkurent. Viimasel ajal on Kirjanen aga avalikkuses Est-Fori tehase vastu teravalt sõna võtnud. Millest selline meelemuutus?

„Tollal ei olnud teada mahud, asukoht ega midagi muud. Jutt polnud ka tselluloosi-, vaid puidurafineerimistehasest, mis iganes selle mõiste sisu siis on. Minu arusaam oli, et tuleb suhteliselt innovaatiline lahendus, aga kui protsess on edasi rullunud, siis on pigem tulnud välja negatiivne,” ütleb Kirjanen nüüd.