Estcoiniga jäädi hiljaks. Venezuela alustab krüptovaluuta eelmüüki

Kui Eestis heietati lootust, et estcoini näol tehakse maailma esimene riiklik krüptovaluuta, siis selle au ähvardab ära krabada sotsialistlik Venezuela.

Venezuela alustab oma krüptovaluuta eelmüüki 20. veebruaril.

Kriitikute sõnul pole krüptoraha väljalaskmine mitte üksi ebaseaduslik, vaid lihtsalt riigivõla tegemine ajal kui riigis on kõigest puudu ja inflatsioon ületab tuhandet protsenti.

Krüptoraha nimega petro turuväärtuseks peaks kujunema umbes kuus miljardit dollarit, kirjutab Reuters.

Teisipäeval teatas Venezuela president Nicolas Maduro, et krüptoraha eelmüük algab 20. veebruaril. Valitsus loodab krüptoraha müügiga tõsta riigi välja majanduskriisist.

Maduro on varem öelnud, et Venezuela laseb välja sada miljonit krüptomünti, millest igaüks on tagatud ühe barreli Venezuela naftaga. See tähendaks, et kogu petro emissioon tuleks kuhugi kuue miljardi dollari kanti.

Venezuela valitsus teatas, et rahanäljas riik saab petrot emiteerides mööda minna USA sanktsioonidest ja teha välismakseid.

USA hoiatas juba jaanuari algul investoreid, et USA käsitleb petro digiraha krediidi andmisena Venezuela valitsusele, kelle vastu on kehtestatud sanktsioonid.

Venezuela opositsioon teatas, et tegemist on illegaalse naftareservide kasutamisega, et saada laenu.