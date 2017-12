Estonian Airi ekstöötajad tahavad Nordica arvete arestimist

Foto on illustratiivne

Estonian Airi 58 endist töötajad taotlesid neljapäeval Harju maakohtus lennufirma Nordica arvete arestimist, kirjutab err.ee.

Hagejate ehk Estonian Airi ekstöötajate hinnangul tuleb Nordica arved nende hagi tagamiseks arestida.

Kohus andis Nordicale aega 14 päeva maakohtule oma seisukoha esitamiseks ning pärast seda teeb kohus määruse.

Samas taotles Nordica kohtuvaidluse kinniseks kuulutamist, kuid selles osas võtab kohus seisukoha hiljem.

Kohus määras teise eelistungi 21. veebruarile.

Neljapäevase seisuga on üks hagejatest välja langenud ning seetõttu nõuavad 58 Estonian Airi ekstöötajat Nordicalt 1,646 miljonit eurot senise 1,74 miljoni asemel.

Estonian Airi pankrot kuulutati välja 2015. aasta lõpus, kuid kohtusse pöördunud ekstöötajad pole hagi kohaselt seni saanud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu lõpetamise hüvitisi.

Hagejate hinnangul läks Estonian Air üle Nordicasse, mistõttu hagetaksegi viimast.

Nordica on aga seisukohal, et Nordica puhul on tegemist täiesti uue ettevõtega, mistõttu tuleks hageda hoopis pankrotis Estonian Airi.

