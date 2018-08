Estravel tähistab oma 30 aasta juubelit lahtiste uste päevaga

Estraveli juhatuse liige Anne Samlik sõnas, et Estraveli rajamine 1988. aastal pani aluse kaasaegsele reisiärile Eestis.

„30 aasta jooksul on toimunud reisivaldkonnas väga suuri muudatusi, millega oleme proovinud mitte ainult kohaneda, vaid ka turu arengutest sammu võrra ees olla.

Kui 1980ndate lõpus Eestis esimesi välisturistide gruppe vastu võtsime, siis ei oleks osanud keegi meist arvata, et 30 aasta pärast tegutseme edukalt kuuel turul kolmel kontinendil ja oleme tööandja 220 inimesele,“ sõnas Samlik.

Estraveli juhatuse liige ja üks asutaja Aivo Takis lisas, et Estraveli edu taga on olnud eelkõige professionaalsed töötajad ja rahvusvaheline kogemus.

„Liitumine Finnairi kontserniga 1995. a andis meile ligipääsu võimalustele ja lepingupartneritele, mida Eesti turul siis veel ei tuntud.“

Estravel on esimene reisiagentuur Balti riikides, mis on jõudnud USA ja Austraalia turule ja peab seal reisibüroosid.

„Asutasime eelmisel aastal Ameerika Ühendriikides Phoenixis reisibüroo Preferred Travel Services LLC ja juba tänavu jõuame oma sealses müügis 2 miljoni dollarini.

Kaks aastat tagasi ostsime Austraalia reisibüroo Aerotravel ja eelmisel aastal Soome tuntud reisibüroo Helin Matkatoimisto OY, millel vanust juba 34 aastat. Lätis ja Leedus oleme tegutsenud üle 20 aasta.“

Alates 2015. a kuulub Estravel taas 100% Eesti kapitalile. Ettevõtte müügikäive on sama suur kui neljal järgmisel konkurendil kokku.

Kõige rohkem müüb Estravel lennupileteid, mis moodustas mullu veidi üle poole ettevõtte kogumüügist. Teisel kohal oli hotellimajutuse, kolmandal pakettreiside ja kruiiside müük.

Kliendigruppide lõikes on suurim eraisikutest reisijate osakaal, millele järgnevad äriühingud ning riigi ja avaliku sektori organisatsioonid.