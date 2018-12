Estraveli juht: inimene peab tööl olema kaks korda päevas õnnelik

"Tänase seisuga meil töötajate leidmisega probleeme ei ole," tõdeb Samelik. Praegu annab reisibüroo kuues riigis tööd 220-le inimesele, sellest 150 inimest on Eestis. Lisaks kõigele sellele, millele ettevõtja pöörab tähelepanu uute inimeste värbamisel, tuleb Sameliku sõnul ka nende inimeste eest hoolt kanda, kes on ettevõttes näiteks 20 aastat olnud.

"Ka siis pead sa suutma leida need head küljed ja ka juhi aja, et nende inimestega rääkida, neid motiveerida, neid innustada," märkis Estraveli juht, kes on seda meelt, et ennekõike on see töötaja otsus, kus ta töötada tahab.

