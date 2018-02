ETEL ja Taxigo lubavad koos taksoteenuse kvaliteeti reformima hakata

Eestimaine taksoäpp Taxigo on löönud käed Eesti Taksoettevõtjate Liiduga (ETEL), et üheskoos keskenduda 2018 aastast uuele strateegiale, mis näeb ette taksoteenuse kvaliteedi järk-järgulist tõstmist nii äpis kui kogu Eesti taksosektoris. Koos plaanitakse selleks mitmeid uuendusi järgmise poolaasta vältel, teatavad osapooled.

„Tegelikult pakkusime Tallinna linnale juba enne viimaseid valimisi välja plaani, kuidas saada jagu nn varrukameestest ja kuidas viia Tallinna linnas kohutavalt ajale jalgu jäänud taksoteenuse kvaliteet varasemast palju paremale tasemele,“ rääkis ETELI juhatuse liige Raul Kalev. „Kuigi linn kokkuvõttes siiski koostöö osas vedu ei võtnud, arenes meis endis välja tõsine huvi taksokvaliteediga midagi ette võtta. Leidsime, et nüüd on aeg küps: miks mitte reformida meie taksondust Eesti 100 aastapäeva ajal koostöös Taxigoga.“

Taxigo looja ja tegevjuhi Eduard Dubrovski on enda sõnul juba pikka aega olnud rahulolematu sellega, et kogu areng taksosektoris on olnud kvantiteedi ja hinna keskne. „Kui seni oleme 3 aastat ka ise tegelenud sellega, et kasvada Eesti suurima aktiivse autopargiga taksoplatvormiks, siis olles selle 2017. aastaks saavutanud, oleme uue sihina otsustanud mitte enam konkureerida Uberi ja Taxifyga odavamate hindade alusel, vaid keskenduda parima sõidumugavuse ja –teenuse toetamisele,“ rääkis Dubrovski.

„See saab olema sujuv üleminek, mille eesmärk ei ole siiski mitte vähendada autode arvu ega piirata jõuga neid juhte, kes ei näe vajadust oma teenust tarbijasõbralikumaks muuta. Mitmete plaanitavate sammudega soovime pigem nõudlikuma kliendi jaoks eristada parima võimaliku teenuse ülejäänud teenusepakkujatest. Kujundlikult võib ka öelda, et oleme senise tuhkatriinu rolli asemel liikumas punkti, kus meilt saab lihtsate tunnuste alusel tellida nii printsesse kui tuhkatriinusid. Kes tahab, saab ka tulevikus meilt leida Tallinna odavamaid taksosid, kuid me ise teeme edaspidi kõik selleks, et tuua esile parimad juhid ja parimad autod! See võib mõnel juhul tähendada, et kliendil tuleb maksta 10-15% sõidu kohta rohkem, kuid sellisel juhul teab ta juba enne sõidu algust, mille eest maksab.“

ETEL: Taxigo on olnud taksojuhtide nägu, nüüd hakkab ta neid nägusid muutma

Eesti Taksoettevõtejate Liidu juhatuse liige Raul Kalev möönis, et Taxigole kui Eesti suurimale ametlike taksode äpile on sageli ja õigustatult ette heidetud osade taksode küsitavat puhtust, osade juhtide vähest viisakust, puudulikku eesti keele valdamist ja veel mitmeid asju. „Kuigi need etteheited puudutavad vaid osasid juhte , oleme neist puudustest olnud kogu aeg teadlikud ja neil teemadel palju tunde arutlenud. See kvaliteedikontrast tuli eriti reljeefselt ilmsiks Uberi ja Taxify tulekuga, mil varasema taksojuhi kogemuseta verivärsked ja püüdlikud juhid tõid sektorisse uut mõtlemist, uut kvaliteeti,“ rääkis Kalev. „Nüüd, mil Taxigo on nii pikaaegsete taksojuhtide kui üha enam lisandunud nn legaliseerunud sõidujagajate abiga kasvanud piisavalt suureks, et tagada 24/7 klientide nõudlust, leppisimegi kokku koostöös, kus liit aitab välja kujundada teenuse kvaliteedi standardeid ja Taxigost saab esimene äpp, kes neid on nõus rakendama.“ Kalev tunnistas, et senine taksoteenuse kvaliteet on Eestis olnud väga madal ning korduvad testsõidud ja mahapeetud koosolekud liikmesfirmade juhtidega näitavad, et selle parendamisega ei saa taksofirmad ise hakkama. „Sest neil pole selleks lihtsalt piisavalt kompetentsi ega motivatsiooni,“ nentis ta. „Taxigo otsus keskenduda teenuse kvaliteedi olulisele parandamisele annab meile liiduna esmakordselt reaalse võimaluse kogu sektori taset ülespoole upitada.“

Mis on kõrgem taksokvaliteet?

ETEL ja Taxigo kavatsevad hakata eristama juhte, kes saavad klientidelt positiivsema tagasiside. Sellest lähtuvalt hakkab Taxigo ka juhte motiveerima. „Neid aspekte, mida keegi peab kvaliteetseks, on palju. Kuid päris kindlasti ei ole see nii lihtne, et 15 aastat vana Renault on kehvem kui viie aasta vanune BMW. Lisaks on olemas aspektid nagu juhtide viisakus, hügieen, riietumisstiil, auto puhtus, lisateenuste võimalus,“ loetles Kalev. „Oleme ka uurinud Uberi jt nn kvaliteedisüsteeme ning praegune plaan on soovitada Taxigole klienditagasiside mõõtmistega minna üldisemast detailsemaks. Mitte jääda üldise tagasiside hindamise juurde skaalal 1-5, mis tegelikult ei anna neile arusaama, mis ikkagi kliendile meeldis või ei meeldinud. Sest ei ole olemas lihtsalt head ja halba teenust, on olemas erinevate prioriteetidega kliendigrupid. Ühtedele on tähtis auto, teistele juhi välimus, kolmandatele hind, neljandatele keeleoskus, viiendatele hoopis tänavate tundmine, kuuendatele sõidu sujuvus ja seitsmendatele võib-olla mobiiltelefoni laadimise võimalus.“

Parim teenus ei tähenda alati kallist hinda ja luksteenust

Kalevi sõnul seisneb suurim viga, mida taksosektor läbi aegade teinud on, puudlikus arusaamas kliendi vajadustest. „Sektor on olnud liiga kaldu raua ja veeremite jumaldamise poole. On valitsenud ettekujutus, et odav hind tähendab kehva autot ja automaatselt ka kehva teenindust. Samas on osad taksofirmad ise oma nn preemium-brändinguga püüdnud kinnistada arusaama, et mida suurem ja kallim auto, seda luksuslikum teenus, seda kõrgem peaks olema sõidu hind ning eeldanud, et seda kvaliteetsem on ka teenuse kuvand. Kuid tegelikult on asjalood kliendi poolt vaadates palju mitmekesisemad,“ selgitas ta. „Sa võid tellida omale kõige kallima brändi takso ja saada keskpärase teeninduse osaliseks, samas võid tellida väikese vana FIATI ja tunda end kliendina kui kätel kantud. ETELI eesmärk on need proportsioonid turul veidi ümber defineerida, andes läbi klienditagasiside täpsema mõõtmise taksojuhtidele rohkem indikatsioone, kuidas nad saaks oma teenust meeldivamaks muuta. Õnneks pole see raketiteadus.“

Taxigo esimene samm: klient saab juhte lisada lemmikutesse

Eduard Dubrovski märkis, et sõltumatu taksoäpina on endile võetud eesmärk, et 2018. aasta lõpuks peaks 50% Taxigo taksojuhi teenuse tase olema tunnetuslikult kõrgem Uberi ja Tallink takso kui hetke kvaliteedietalonide tunnetuslikust tasemest. „See ei ole lihtne eesmärk, kuid see-eest mobiliseeriv!“

Esimese kvaliteedile suunatud sammuna on Taxigo äpis juba klientidele avatud võimalus luua nn oma unistuste taksofirma. „Klient saab täna talle sümpaatsed juhid süsteemis oma lemmikuteks lisada. Kui ta järgmisel korral taksot tellib, pakub äpp talle esimesi valikuid just tema lemmikjuhtidest,“ ütles Dubrovski. „Tänaseks on seda võimalust juba kasutamas tuhatkond klienti. Tundub, et sellest saab meie esimene samm kvaliteetsema teenuse toetamiseks.“