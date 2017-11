Ettevaatust! Levib võltskuld

Kanadas ja Saksamaal on tulnud ette juhtumeid, kus on müüdud võltskulda, kirjutab FAZ.

Kulda rahapaigutajad peaksid olema ettevaatlikud. Üks ehtevalmistaja ostis Kanadas Ottawas Kanada suurimast pangast Royal Bank of Canadalt 1680 dollari eest untsise kullakangi, millel on ametlik Royal Canadian Minti tempel. Kui kullasepp hakkas ostetud kulda valtsima, selgus, et ostetu on kulla kohta liiga tugev materjal. Kontrollimisel selgus, et tegemist oli võltsitud kullakangiga.

Kanada meedia jõudis järelduseni, et tegemist ei ole üksikjuhtumiga.

Kullakaupmees Tobias Scherer kullaärist Auragentum rääkis, et kuu aja jooksul on neil juba neli juhtumit kui neile on pakutud võltskulda. Konkurendi Pro Aurum juurest rääkis Robert Hartmann, et neil tuleb iga kuu ette juhtum, kui neile pakutakse ühte või kahte võltskuldmünti ja iga teisel kuul hästi järeletehtud volframsisuga kullakattega „kullakangi“.

Saksamaal on alates maikuust ette tulnud Numismatic Guaranry Corporationi turvapakendis üheuntsiseid võltskullast Kruger-rande.