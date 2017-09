Ettevõtete maksehäiretes hüppeline tõus

Võlad Foto: Scanpix, Panther Media

Selle aasta esimese poole seisuga on võlgu iga kaheksas väikeettevõte. Äriühingutest, mille keskmine töötajate arv on 10-49 inimest, on maksuvõlgade ja maksehäiretega ettevõtete osakaal vastavalt 12,3 ja 5,0 protsenti, selgub Creditinfo Eesti värskest ettevõtete maksekäitumise statistikast.