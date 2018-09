Ettevõtete peavalu: töötajad kasutavad palga kergitamiseks konkurente

Tööjõupuuduse tõttu on ettevõtted valmis uutele töötajatele maksma kõrgemat palka kui praegustele, selgub konsultatsioonifirma Fontes värskest palgauuringust. Veelgi enam, töötajad on mõistnud, et nad on turul jõupositsioonis, ja kasutavad seda ära. „Tööandjad räägivad, et ongi sisuliselt aidanud konkureeriva firma töötajal oma palka tõsta,” ütles Fontese partner Irja Rae. Nimelt ostetakse konkureeriva ettevõtte töötaja kõrgema palgaga üle, ta töötab mõne aja, mõtleb seejärel ümber ja pöördub endise tööandja poole, lubades naasta, kui tema palka tõstetakse. „Seega tõuseb töötaja palk lühikese aja jooksul kaks korda. Selline käitumismuster pole küll valdav, kuid iseloomustab ülekuumenenud palgaturgu ilmekalt,” selgitas Rae.