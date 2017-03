Ettevõtted peavad senise isikuandmete töötlemise süsteemi üle vaatama, et tagada kõikide uute nõuete täitmine.

11-leheküljeline andmekaitse seadus asendub järgmisel aastal 99-leheküljelise Euroopa Liidu määrusega.

Aasta pärast 25. mail jõustub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (AKÜM). See on isikuandmete kaitses viimase paarikümne aasta suurim muudatus, mis on ajanud ettevõtjad ärevusse, sest seaduse mittetäimise korral ootab ettevõtjaid kopsakas trahv.