Ettevõtetele lisatöö: töötamise registrisse peab hakkama rohkem andmeid kandma

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on muudatuse eesmärgiks koguda tõhusamalt andmeid, mida läheb vaja riikliku statistika tegemisel ja mis on aluseks meid kõiki puudutavate otsuste tegemisel.

„Tööandjate halduskoormus sellega küll mõnevõrra suureneb, kuid teisalt annab see meile rohkem andmeid, mida seni sellisel viisil üldse ei koguta ja mis lisaks statistikale aitab ka näiteks maksu- ja tolliametil paremini tegeleda ümbrikupalkade probleemiga,“ rääkis Tõniste.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles, et uued andmed on vajalikud registripõhise rahvaloenduse korraldamiseks. „Euroopa Liidus on suund sellele, et rahvaloendused hakkavad toimuma senisest sagedamini ning riikidelt oodatakse loendustulemuste detailset ja asukohapõhist esitamist,“ märkis Mägi.

Ametinimetuse ja töökoha asukoha andmeid vajavad samuti sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kutsekoda, tööinspektsioon, kaitseministeerium, politsei- ja piirivalveamet, rahandusministeerium ning kohalikud omavalitsused.