Ettevõtja hoiatab: tubakaturult on oodata aktsiisipauku

Nicorex Baltic OÜ tegevjuht Sven Kotke hoiatab Äripäevas, et valitsuse tubaka ja e-tubaka maksupoliitika viib maksutulud Lätti, kasvatab salakaubanduse mahtu ja tõstab kasutajate terviseriski.

Valitsuse aktsiisipoliitika kulgeb samasoodu igas valdkonnas – kõlavate loosungite ja trummipõrina saatel räägitakse rahva tervise hoidmisest, kuigi see mõjutab tarbimist vastupidi loodetule. See kehtib nii alkoholi kui ka äsja aktsiisitõusu läbi teinud e-vedeliku kohta. E-vedelik on nüüdsest märgatavalt kallim ning tavasigaretid e-sigarettidega võrreldes palju paremini kättesaadavad. Hinnad on kallimad, kättesaadavus halvem, oht salaturu suurenemisele sisse kirjutatud.

