Ettevõtja, investor ja endine pokkerimängija: see on müüt, et ettevõtlus on riskantsem kui palgatöö

Ettevõtja, investor ja endine pokkerimängija Madis Müür leiab, et ka palgatöö puhul pole tegemist riskivaba sissetulekuga, ning loetleb põhjuseid, miks ettevõtlus kiiremini finantsvabadusse viib, edastab Äripäev.

Sellegipoolest on Müüri kinnitusel teatud eeliseid ka palgatööl ning viimase tegemine ei välista rikkaks saamist.

Müüri sõnul on müüt, et ettevõtlus on oluliselt riskantsem kui palgatöö. „Kui vaadata palgatöötaja riske, siis teenistuse lagi tuleb kiirelt ette, samas kaotada on ikka palju. Palgatöötajana sul on üks tööandja, ettevõtjana võib sul olla mitmeid kliente. Üldiselt ei pea ettevõtlus palgatööst riskantsem olema, rääkis Müür.

