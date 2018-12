Ettevõtja krüptovaluutadest: kümned tuhanded lambad ei aimagi, kus farmer nende raha eest Bentley’ga sõidab

"Valdkonna entusiastid ilmselt osutaksid krüptovaluutade kui revolutsioonilise, plahvatuslikus kasvufaasis, majandusharu varajasele arenguetapile, kus paljud üritavadki oma lipukest maasse lüüa. Tulevikutehnoloogia, revolutsioon ja muud popid sildid," kirjeldab Vare.

Samal ajal märgib ta, et skeptiku jaoks tundub enesestmõistetav, et tegelikkuses tõmbab see valdkond ligi väga spetsiifilisi tüüpe, keda laias laastus on kolme liiki: tõsiusklikud krüptoentusiastid, keda on kaduvväike osa, oportunistid, kes mõistavad, et “krüpto” silt ettevõtte küljes tõmbab tähelepanu ja lihtsustab sooja õhu võngutamise abil investorite ja klientide leidmist ning lihtsalt petturid, kes on aru saanud, et petuskeeme on palju lihtsam läbi viia, kui valdkond on ülemüstifitseeritud ja alareguleeritud.

"Ja vangi ei lähe keegi, kuni valdkond on jätkuvalt sisuliselt reguleerimata," sõnab Vare, märkides, et nii kümned tuhanded lambad ei aimagi, kus täpselt farmer nende raha eest Bentley’ga sõidab.

