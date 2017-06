Ettevõtja: ma ei saa mingitele sotsidele* Eesti riiki ära anda

Tarmeko peakontori nõupidamisruum on kõike muud kui igav ja steriilne tuba. Jaak Niguli sõnul on ruumis alles hoitud 1973. aasta sisustus ja sinna on kokku kogutud kõikvõimalikku nõukogudeaegset kraami, mis jutustab 70-aastase ajalooga mööblivabriku (tollase nimega Puit) lugu.

Puidu- ja mööblitööstuskontserni Tarmeko omanik Jaak Nigul ütleb, et oma riigi ülalpidamiseks ei saa inimesed teha ainult seda, mis meeldib. On ka kohustused. Samal ajal tuleks valitsussektorist üle 30 000 inimese suunata erasektorisse, et lisandväärtuse loomisega Eestile maksuraha juurde tekiks.

Tarmeko kontserni omanikeringi kuuluvad peale teie enda ka teie vend ning juba päris eakad ema (84) ja isa (89). Kuidas on järgmise põlvkonnaga?

Mul on kaks tütart ja vennal kaks poega. Üks vennapoeg töötabki meie juures ja tahab sügisel minna õppima puidutehnoloogiat rakenduskõrgharidusena. Aga eks näis…

Neid ei saa ju sundida.

Saab ikka. Ma olen täiesti vastu sellele, kui öeldakse, et õpi, mida tahad, tee, mis meeldib. Mina ei ole alati laste käest küsinud, kas nad tahavad kindlaid asju teha. Kui on vaja, siis on vaja. Liigne vabakasvatus on suur probleem ka Põhjamaades, kus kuulen headelt tuttavatelt, kuivõrd hädas nad sellega on. Tagasi keerata on selliseid põhimõtteid väga raske. Kui meil on veerand sajandit lastele räägitud, et tehke seda, mis meeldib, siis paljud õpivadki erialasid, mida on lihtne õppida, kuid vajatakse vähe. Meil pole haridussüsteemist aastas juurde vaja 300 keskkonnakaitsjat ega 300 sotsioloogi.