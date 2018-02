Ettevõtja ordenist: mis seal ikka tähistada, tuleb tööd teha!

Presidendilt ordeni rinda saav ettevõtja Heiki Einpaul oli tunnustusest hämmingus ja tõdes, et pole tähistamise peale veel mõelda jõudnud, kirjutab Äripäev.

„Mis siin ikka tähistada, tuleb tööd teha! Siis tuleb armastus ja kõik muu, mida „Tõde ja õigus" meile õpetanud on," naljatles Hekoteki juht Heiki Einpaul ja tõdes, et ei osanud sellist tunnustust oodata. President Kersti Kaljulaid tunnustab teda ettevõtluse edendamise eest Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Einpaul tõdes, et ilmselt tuli selline tunnustus suure töö eest ettevõttes. „Ju siis on elu jooksul hästi tööd tehtud ja mingisuguseid tulemusi saavutatud. Hekotek on kahtlemata edukas ettevõte ja selle üle on põhjust uhke olla nii minul kui ka kõikidel meie töötajatel ja ilmselt ka Eesti riigil," sõnas ta.

