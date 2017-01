Ettevõtja ning konsultant Toomas Peterson kirjutab oma Facebooki lehel Rail Balticust. Täpsemalt sellest, et Eestis oleks aeg, kus riigi raha jagajad ka oma varaga vastutaksid tehtud otsuste eest. Estonian Airi ja praamide näide peab meile selle olulisust näitama.

Rail Baltic on väga-väga suur investeering, eriti meie majanduslikku taustsüsteemi arvestades. Hetkel oleme oodatava majanduskasvu (püüame me siiani seda suhteliselt täpselt mõõta SKT kaudu) ihaluse protsessis. Suur hulk meie seast väärtustab ülimalt järjest uute kaupade ja teenuste välja mõtlemist ja - arendamist ning nende üha suuremat tarbimist.

Et nende ihade täitumine ei muutuks lõputuks kannatuseks, peame tegema nüüd juba üsna õigeid ja tulevikku suunatud otsuseid. Strateegia teatavasti määratleb eesmärgid, nende täitmiseks vajalikud vahendid ja meetodid. Kui peale eesti keele ja meele säilitamise on tuntavalt meie üheks strateegiliseks eesmärgiks majanduskasv, tuleb selleks valida õiged vahendid ja meetodid.

Eksimisruumi enam eriti ei ole, pärast viimase aastakümne majanduslikus mõttes paigaltammumist. Meie poolt aktsepteeritud demokraatia ja selle osahulga poliitsüsteemi kaudu oleme valinud endile otsustajad, kes nüüd ja praegu peavad tegema õigeid otsuseid. See on olnud nende valik ja see on nende saatus.

Konkreetse teema juurde tagasi - üheks vahendiks strateegiliste eesmärkide täitmiseks on tasakaalustatud, raud-, maa-, õhu- ja veeteid sünergiliselt ühenav võrgustik. Estonian Air ja praamisaaga on siin väga negatiivsed näited rumalusest ja vastutuse puudumisest. Aga püüdkem nendest vigadest õppida. Muidugi need näited ei tekita erilist usaldust demokraatlikult valitute ja nende poolt määratud ametnike suhtes. Aga mis parata, selline juba meie juhtimissüsteem on, amorfne, paindumatu, vastutusvaba ja mehitatud keskpärasusega. Et siis meie endi peegeldus.

Aga ikkagi, ellu jäämiseks on vaja teha otsuseid. RB on üks nendest, mille alguse ja lõpu vahel on suur hulk otsuseid ja nende üle otsustajaid. Siinkohal ei hakka analüüsima RB mõttekuse üle, vaid pean oluliseks, et need inimesed, kes neid otsuseid on juba teinud ja kes tulevikus hakkavad tegema ka vastutaksid nende eest ja mitte ainult poliitiliselt, vaid ka äriseadustiku mõistes materiaalselt. Ehk siis ei sünniks uued hajusad süsteemid, analoogselt nt Estonian Airile ja praamidele, kus udu kadudes ei ole karjamaal ei loomi ega heina, karjustest rääkimata.