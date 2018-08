Ettevõtja: riik paneb inimesed petma ja kasvatab ka noortest petturid

Henni Nassar on Võrumaal tuntud ettevõtja ja poliitik. Tema puidufirma Förmann NT annab tööd ligi 50 inimesele ning firma käive on üle nelja miljoni euro. Nassar räägib, milliste raskustega on tal tulnud ettevõtjana kokku puutuda ning mida ta arvab Eesti poliitikute tegemistest. Miks Nassariga räägime? Äsja andis ta oma äri juhtimise üle pojale ja soovitab seda teistelegi vanema põlvkonna juhtidele.

Alustasite ettevõtjana 1990-ndate alguses. Need olid keerulised ja põnevad ajad.

Keeruline oli just algusaastatel, sest seadusandlikku regulatsiooni Eestis ei olnud. Iga teine inimene oli puiduärikas. Võrus oli tõsiseid tegijaid ehk vaid kolm, aga neid, kes lootsid kiirelt rikkaks saada, väga palju. Palju oli varimajandust. Oli situatsioone, kus toore osteti meie värava tagant meie nina alt ära ja müüdi hiljem meile maha. Tegutsesid n-ö ühe päeva ettevõtted, kes ei kasutanud ausaid võtteid.

Toona oli palgi hind 200 krooni ja saematerjali müüsime 650–700-ga. Kasum oli väga hea. Meid vaadati aga kui rumalaid. Oleks ju saanud palgi viia otse sadamasse ja raha kiirelt kätte. Aga me ei läinud seda teed. Nägime, et sel ei saa olla tulevikku ja praeguseks on selge, et see oli õige samm.