Ettevõtja statistikaameti nõudest majandusaasta aruannet kaks korda esitada: kas selline süsteem andmeid koguda vastab IT-võimeka riigi kuvandile?

Statistikaamet viib läbi iga-aastast kohustuslikku küsitlust EKOMAR (ettevõtete kompleksne majandusaasta aruanne), mis sisuliselt tähendab majandusaasta aruande kahekordset esitamist ning mille saatmata jätmisel ähvardab firmat ettekirjutus-hoiatus ja sunniraha.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistrandi ja ettevõtja Ville Paltsepa sõnul on tegemist firmade kiusamisega, e-Eesti põhimõtete räige rikkumise ning äärmusliku tehnilise ebapädevusega.

“Statistikaamet võtab ettevõtte majandusaasta andmed maksuametist ja siis tahab, et ma kontrolliks, et nad on need andmed korrektselt ühest süsteemist teise migreerinud ja siis kinnitaksin seda. Ma tahaks näha seda inimest kes läheb nendes kastikestes andmeid muutma, sest sellisel juhul lähed ju tõestama, et oled oma majandusaasta aruannet esitades valetanud. Lisaks vaja veel paar absurdset kastikest täita ning vähemalt 5-10 minutit otsida viisi, et kuidas selle asja saaks kinnitatud ja tehtuks loetud,” rääkis Paltsep.

Paltsepa sõnul peab küsimustiku täitmiseks minema absurdse kasutusloogika ning visuaalselt 90ndatest pärit statistikaameti kodulehele. “Lehe sisu mõistmiseks peab kasutama ÕSi abi, näiteks mida tähendab “nõusolek toimla aadressandmete edastuseks”. Rääkimata tehnilisest mahajäämusest – vormistamisel peab manuaalselt märkima küsimustiku täitmiseks kulunud aja, samal ajal kui lehe kõrval jookseb taimer, mis mõõdab, kaua küsimustik lahti on,” lisas Paltsep.

“Kas tõesti selline süsteem ja viis andmeid koguda vastab IT-võimeka riigi kuvandile? Rääkimata sellest, miks ma pean kinnitama andmeid, mida ma olen juba maksuametile aastaaruannet edastades kinnitanud? Jään enne pigem ootama statistikaameti sunniraha arvet," ütles Paltsep.