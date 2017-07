Ettevõtja teekond teadlaseni

ADAPTER annab ettevõtjatele võimaluse uute teenuste ja toodete väljatöötamiseks.

Ettevõtja ja innovatsioonijuhtimise ekspert Indrek Tammeaid mainis tänavusel Pärnu juhtimiskonverentsil, et kulukonkurentsil põhinev ärimudel on jõudmas lõpusirgele. Ettevõtted peavad tihedas konkurentsis püsimiseks pakkuma nutikamaid lahendusi ja paremaid tooteid, mille juures saavad abiks olla ülikoolid.

Tammeaidi hinnangul ei saa ülikoolidest ettevõtetele ärilahendusi tootvad allhankijad, vaid pigem partnerid mõne uue tehnoloogia või teenuse väljatöötamisel.

Keda valida partneriks?

Hea partner on koostöö õnnestumise eeldus. Kuidas aga ettevõtjana leida see üks ja õige koostööpartner? Kas valida ülikool mõne kuulsa teadlase, populaarsete erialade või sõbra soovituse järgi?

Nii kaua, kuni ettevõtjal puudub ülevaade ülikoolide arendusvõimalustest, ei ole õige koostööpartneri leidmine lihtne. Ettevõtjate elu lihtsustamiseks on Eesti ülikoolid loonud ühise koostööplatvormi ADAPTER, mille kaudu on võimalik ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende osutatavaid teenuseid, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

Päringule saab vastuse viie tööpäeva jooksul ja sobivad asjatundjad leitakse enam kui 3000 teadlase seast.

Uudse voodi edu

ADAPTERi kaudu on tuult tiibadesse kogunud mitmed arendusprojektid. Näiteks töötati TLÜ Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuses (TERE KK) välja uudne vibroakustiline massaživoodi, mille tööstusdisainilahenduse autorid on Arvo Pärenson, Raivo Hein ja Taavet Pärenson. Autorite sõnul rõhuti uudsetele vormi- ja insenerilahendustele ning kasutusmugavusele.

Mitmed ADAPTERi päringu kaudu tulnud projektid on seotud ehituse ja ehitusmaterjalidega. Näiteks Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi teadlased hakkavad koostöös Baurociga arendama uudset poorbetooni, mille kaalu ja tugevuse suhe soovitakse viia uuele tasandile. Ehitusettevõtjate sõnul on ADAPTERi kujul loodud tänuväärne tööriist, mille tööle panemine toob kasu kõigile. Nordeconi juhatuse liige Erkki Suurorg ütles kohtumisel ülikoolide esindajatega, et ehitus on väga konservatiivne ala, kus innovatiivsusel on veel palju arenguruumi. Ettevõtjate ja teadlaste koostöö aitaks seda lünka täita.

Ka üksik mõte loeb

Väga hea tulemuse saab õppejõu, tudengi ja ettevõtte esindaja koostöös. Isegi kui selliselt ei sünni tervet projekti, vaid ainult mõned innovatiivsed osad, on kasu märgatav. Ülikoolid pakuvad väga erinevas formaadis koostöövõimalusi. Oluline on välja mõelda, millised on ootused. Kõne alla võivad tulla erinevad koostöövormid alates lõputööde teemadest kuni arendusprojektide ja pikaajaliste ühiste eesmärkide paika panemiseni.

Kontakti loomine ja ülikoolide võimalustega tutvumine ei maksa midagi. Küll aga võib sealt välja kasvada viljakas koostöö, juhul kui leitakse ühine huvi teadus- ja arendusprojektide tegemiseks.

ADAPTERiga on võimalik tutvuda platvormi kodulehel.