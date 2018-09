Ettevõtja vihane: kes praamijama eest vastutab? Kahjurid tuleks vastutama panna

Saaremaa Laevakompanii omas praame, mis olid kõige sobivamad ja osutas väga head praamiteenust. Paraku leiti kellegi isikliku emotsionaalse ebakõla tõttu, et on vaja asi riigistada, riik jättis olemasolevad praamid soetamata ning raha raisati ebasobivatele alustele. Uute praamide ehituslikest iseärasustest tingituna pole võimalik võtta peale enam kui kaks rivi kõrgeid sõidukeid, varasemad praamid aga võtsid peale vähemalt neli rivi veokeid. Kuigi uued praamid on väheke pikemad, siis see ei kompenseeri puudujäävat osa - varasemad praamid võtsid peale kolmandiku jagu rohkem veokeid.

