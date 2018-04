Ettevõtjad peavad uusi andmekaitsereegleid ülepaisutatuks või „Euroopa teemaks”

Uute andmekaitsereeglite jõustumise eel jagunevad ettevõtjad kaheks: need, kes pingutavad trahvide kartuses n-ö vere ninast välja, ning need, kes ei pea uut üldmäärust millekski. Autoremonditeenust pakkuva ettevõtte Forss OÜ juhatuse esimees Heino Karikosk ütles, et nemad ei ole andmekaitse üldmäärusega tegelema hakanud. Küsimusele, miks mitte, ei osanud ta vastata. „Ma olen pärast puhkust teist päeva tööl,” põhjendas ta.