Ettevõtjad rääkisid, miks nad makse ei maksa

100-eurone Foto: Anni Õnneleid

Ettevõtjad jätavad maksud maksmata siis, kui neid on liiga palju ja need on liiga kõrged. Samuti mõjutab maksumaksmist ühiskonnas kujunenud arvamus, et Eesti poliitikud kulutavad maksumaksjate raha liiga kergekäeliselt, kirjutab Äripäev.