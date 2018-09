Ettevõtjad: riigiettevõtlus vohab, avaliku sektori töötajaid tuleb oluliselt koondada. Seadusloome tase peab muutuma

Manifestis on kirjas, et tegevusalati oli riigi omandis suurim osakaal elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise ning veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse valdkonna ettevõtteist (ligikaudu 20% kõigist tegevusala ettevõtetest). Lisaks osutab riik ise teenuseid, mida ta võiks tellida erasektorilt ja sekkub turu toimimisse liigse regulatsiooniga. Osa tasulisi teenuseid kultuuri ja ühistranspordi valdkonnas doteerib riik lisaks maksumaksja rahast. Nii ei lase riik kasvada vaba turumajanduse tingimustes nende teenuseosutajate konkurentsivõimel piisavale tasemele selleks, et nad tuleksid toime iseseisvalt.

Riigi osalus ettevõtluses on põhjendatud ainult siis, kui ta investeerib ettevõtlust soodustavasse taristusse, või siis, kui erasektor ei tule ettevõtlusega üksi toime.

ETTEPANEK RIIGILE: Jätkata erastamist ja avalike teenuste erasektorile üleandmist.

Avaliku sektori töötajate arv oluliselt väiksemaks

Hoolimata poliitikute ja ministeeriumide kõlavatest eesmärkidest ja sõnavõttudest hakkab Eesti muutuma oma seaduste ja eeskirjadega ettevõtjale üha ahistavamaks. Üle reguleerimine on tõusuteel, seadusloome on tihti pealiskaudne ja segane. Seadusloome ei lähtu mitte eelkõige talupojamõistusest ja loogikast, vaid on muutunud poliitikute ebarealistlike lubaduste rahastamise tööriistaks. Seaduste turbomenetlus on saanud igapäevaseks normiks, sest riiki juhitakse nelja-aastaste valimistsüklite kaudu. See aga toob kaasa hulga populistlikke lubadusi, mille täitmine käib riigil tihti üle jõu.