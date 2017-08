Ettevõtjad: riik eirab ettevõtja põhiõigust

Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) ei mõista, miks riik teeb digiallkirjastatud dokumentide ületembeldamise nõudega vahet eraisikul ning ettevõtjal, keda nii president kui peaminister on oma erinevates kõnedes nimetanud Eesti alustaladeks, teatas EVEA.

Nimelt andis Riigi Infosüsteemide Amet teada, et kui ettevõttel on enne 2014. aastat digitaalselt allkirjastatud dokumente (ddoc-formaadis), tuleks need hiljemalt järgmise aasta juuliks üle tembeldada. Ajatempli lisamine viib need dokumendid vastavusse tänapäeva turvanõuetele ning tagab selle, et dokumente ei ole võimalik tulevikus muuta

Eraisikutele ja avaliku sektori asutustele on dokumentide ületembeldamine tasuta, ettevõtted peavad aga välja käima mõnel juhul tuhandeid eurosid.

Ärileht kirjutas miljonite digiallkirjastatud dokumentide ületembeldamise vajadusest siin.

„Leiame, et selline vahetegu ja ettevõtjatele järjekordse rahalise koormuse panemine võib olla vastuolus põhiõiguste kaitsealasse kuuluva võrdse kohtlemise põhimõttega ning annab väära signaali Eesti ettevõtluskeskkonna kujundamise põhimõtetest,“ ütles EVEA asepresident ja Hansa Law Advokaadibüroo vandeadvokaat Vahur Kivistik.

„Riigi Infosüsteemide Amet on riigieelarveline asutus ning riigi maksumaksjateks, rõhutame siinkohal, olulisteks maksumaksjateks on ettevõtjad,“ lisas ta. Eeltoodule tuginedes on Kivistiku sõnul kummaline, et riigiasutus annab avalikkusele teada, et eraisikutele ja avaliku sektori asutustele on uue rakenduse allalaadimine tasuta, kuid ettevõtjad peavad selle eest siiski tasu maksma.