Ettevõtjal kulus 35 miljoni dollari saamiseks vähem kui 30 sekundit

Mozilla endine juhatuse esimees Brendan Eich kaasas uuele veebilehitsejafirmale Brave raha, kirjutas Celebrity Net Worth.

Rahahankimine tehti läbi krüptorahapakkumise. 35 miljoni dollari hankimiseks kulus vähem kui 30 sekundit.

Ettevõtte uues brauseris on sisseehitatud reklaamide blokeerimise rakendus. Eich ütles, et brauser hakkab kasutajatele maksma, kui need nõustuvad reklaame vaatama.

Et raha kaasata, tegi Brave oma krüptoraha Basic Attention Tokeni (BAT) ja selle raha väärtus on seotud krüptovaluuta Ethereumiga (ETH). Üks ETH võrdub 6400 BATiga. Ettevõte pakkus maksimaalselt 1,5 miljardit BATi, mis võrdus veidi enama kui 35 miljoni dollariga.

BAT müük ei kujuta endast omandiõiguse ega aktsiate müüki. Selel asemel on tegemist digikupongidega, mida saab osta ja müüa.

Lisaks kaasas Eich investoritelt seitse miljonit dollarit.