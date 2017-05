Ettevõtjate nurin valitsuse sammude pärast kasvas rekordiliseks

Raul Puusepa sõnul on ettevõte sunnitud kaardistama seaduslikud võimalused, kuidas potentsiaalse maksuveidrusega hakkama saada – teadaolevalt on sellised võimalused ja sõbralikumad maksuruumid olemas.

Ligi pooled tööandjate keskliidu küsitluses osalenud ettevõtjad pole valitsuse tööga rahul.

Kui veel detsembris pidas valitsuse sammude mõju majandusele negatiivseks 38% tööandjate keskliidu majandusspidomeetri küsitlusele vastanuid, siis nüüdseks on nende osakaal tõusnud 49%-ni. See on küsitluse ajaloo kõrgeim tase. Kui võrrelda ettevõtjate hinnanguid praeguse ja eelmise valitsuse tegevusele, võib aga näha, et vastukaaluks rahulolematutele on suurenenud ka koalitsiooni toetajate osakaal – tõsi, absoluutarvudes on neid mitu korda vähem.