Ettevõtjatele avaram teemaks ei meeldi

Teekasutusmaksu kohta ettevõtjate tagasisidet kogunud kaubandus-tööstuskoda saatis majandusministeeriumile sõnumi: teemaksu laiendamisega kõigile sõidukitele ei saa kompenseerida Euroopa Liidu raha vähenemist teedeehituses.

Mait Palts leiab, et taastada tuleks põhimõte, et 75% kütuseaktsiisist suunatakse teehoidu. Minister Kadri Simson on nõus teemat kaaluma, kirjutab Äripäev.

Majandusministeerium koostab Eesti seisukohta Euroopa Komisjoni direktiivi muudatusettepanekutele, millega oleks tulevikud võimalik teemaksu laiendada lisaks raskeveokitele kõigile sõidukitele.

Ministeerium kaasas Eesti seisukoha kujundamisse ettevõtete esindajaid, sh Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Allikas: Äripäev