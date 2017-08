Ettevõtlikumate tipp-poliitikute esirinnas on kaks tegijat ja siis tuleb tükk tühja maad

Toomas Tõniste osalusega hulgimüüfirma LTT tegeleb edukalt ka veinide maaletoomisega. Foto: Alar Truu (Õhtuleht)

Eesti tipp-poliitikutest veidi üle pooltel on mõni juriidiline keha. Suur osa neist on aga mikroettevõtted, mille käive jääb selgelt alla 100 000 euro piiri. Paljud firmad seisavad niisama ootel, majandustegevust pole. Kuid on ka neid, kelle firma käive on vägagi eeskujulik. Kes on meie ettevõtlikumad tipp-poliitikud?