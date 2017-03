Ettevõtluse elutööpreemia sai kalandusettevõtjast „lubjakas"

Tänasel Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja galal anti välja elutööpreemia ning selle sai kalandusettevõtja Mati Vetevool. Pikaaegse staažiga AS M.V.Wool juhataja ja omanik Vetevool on ise öelnud, et on suutnud ühendada hobi ja töö. Ta on äri ehitanud samm-sammult, ei ole eriala vahetanud, pankrotti läbi elanud ega saanud mingeid trahve ega karistusi. Enda kohta ütles ta kolm aastat tagasi Äripäeva Gaselli Kongressil, et „teie ees on tõeline lubjakas." See lubjakas on aga ühe väga eduka ettevõtte juht.

Oma igapäevases tegevuses on Vetevool lähtunud lihtsast põhimõttest: "Inimene, kes tahab - leiab võimaluse. Inimene, kes ei taha - leiab põhjuse." Nii on ta alati leidnud võimaluse, kuidas oma äri edasi arendada, samas kui vanasti võimekad, oskusteabega ja töötajatega kooperatiivid ja sovhoosid on tänaseks kadunud. Just järk-järgult kasvamine on Vetevoolu sõnul ettevõtluse pearetsept. Kui 2010. aastal said nad valmis uue tehase, tekkis ootus, et nüüd hakkab eksport mühinal kasvama, kuid kiiret lendu ei järgnenud. „Otse taevasse ei lähe ükski asi. Kui läheb, siis läheb lõhki. Tuleb teha samm-sammult," ütles Vetevool aastaid tagasi. Ligi 200-le inimesele tööd pakkuval Vetevoolul on lisaks mõned äripõhimõtted. Näiteks peab ta normaalseks 6 protsendist kasumit juhul, kui käive kasvab 15-20 protsenti. Sel juhul on võimalik ettevõtet edasi arendada. Palgatõusust rääkides selgitas Vetevool, et üksinda ei suuda nad hüppelist palgatõusu pakkuda, kuigi on viimasel ajal korduvalt palku tõstnud. Küll aga pakkus ta välja toidutööstustele konsensusliku lahenduse. Vetevool tõi näiteks oma firma, kus palgakulu moodustab ligi 15% käibest. Tema sõnul lubaks 20% hinnatõus tõsta töötajate palku koguni 40%. Loe veel Foto: Sven Arbet Orden võttis silma märjaks 2012. aastal andis president Ilves Vetevoolule Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Toona ajas selline tunnustus mehe lausa nutma. Toibumiseks läks tal enda sõnul tervelt kümme minutit. "Nutma võttis, rõõmust," ütles ettevõtluse edendamise eest teenetemärgi saanud Vetevool Äripäevale, kui kuulis suurt uudist. "Kümme minutit toibusin, enne kui sain sõna suust," jätkas ta. "Isegi praegu väriseb mul hääl." Kui kümme minutit olid mööda saanud, õnnitles Vetevool enda sõnul kollektiivi. "Nemad on põhitöö teinud, mina olen ainult statist seal kõrval," põhjendas ta. "Mitte midagi ei oleks juhtunud, kui mind oleks sealt välja jäetud," arvas Vetevool tagasihoidlikult, kuigi pidi tõdema, et kakskümmend neli aastat on ka väga rängalt tööd tehtud. Kalaäril läheb kenasti Mati Vetevoolu osalus M.V.Wool ASis on 36,59%. Tütar Moonika Vetevoolule kuulub 31,71% ning poeh Meelis Vetevoolule samuti 31,71% ärist. 2015. aasta lõpetas M.V.Wool 18,18 miljoni eurose käibe juures 363 011-eurose kasumiga. Aasta varem oli käive olnud veidi väiksem ja kasum pisut suurem (481 957 eurot). Ettevõttel oli 2015. aastal varsid kokku 9,8 miljoni euro jagu. Kohustusi oli neil kokku 3,36 miljoni euro eest. Jaotamata kasumit on ettevõttel kogunenud 6,4 miljoni euro eest ning 2015. aastal dividende välja ei võetud.