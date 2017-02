Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul leiutavad Eesti ärimehed praegu häda sunnil uut ärimudelit, mille keskel on lihtne maapood, kust tulevikus hakkab saama aina rohkemaid vajalikke teenuseid.

Kristjan Oadi kinnitusel näitab Nordea, DNB, Danske ja nüüd ka Krediidipanga Eesti äri kokkupakkimine, et meie kahaneva rahvastiku ja vinduva majanduskasvuga turg ei ole kuigi perspektiivikas. “Asemele tuleb eestlaste Coop Pank, mis otsib uusi ärimudeleid, et inimesi teenindada ja kahanevalt turult raha teenida,” ütles Oad.

“Kõiki panga- ja postkontoreid keegi maakohtades üleval pidada ei jaksa, sest seal pole inimesi. Seega koonduvad teenused maal ühte kohta, kus inimesed veel käivad – külapoodi,” rääkis Oad.

“Selleks, et Eestis toimuv “kestlik kahanemine” oleks hoopis kasvu vundament, peame just sellised efektiivsed maapoe-tüüpi lahendused eksporttoodeteks muutma. Samad demograafilised mured on kõikjal läänemaailmas, kuid meie väikeses riigis muutuvad need kiiremini kriitiliseks.”

Kristjan Oadi sõnul on Eesti uute lahenduste väljatöötamisel eelisseisundis – elu lihtsalt sunnib. “Ka e-riik on sarnasest hädast sündinud edulugu, mille puhul polnud raha ametnikke üleval pidada ja inimeste asemel pandi tööle arvuti.”

Coop Eesti Keskühistu teatas sel nädalal Krediidipanga omandamisest ning plaanist ühendada maapiirkondades kaubandus ja pangandus.