Ettevõtlusekspert: OÜtamine teeb eestlased tegelikult vaeseks

Janus Paurmani kinnitusel on maksude seaduse piires optimeerimine mõistlik, aga sellega kaasnevad varjatud ohud. "Rahvakeeli OÜtamine tähendab sisuliselt 33-protsendilise sotsiaalmaksu tasumisest kõrvalehiilimist. Näiteks võetakse palk välja dividendidena või pannakse auto või korter firma kuludesse," selgitas Paurman.

"Enamus OÜtajaid kulutavad kokkuhoitud raha lihtsalt igapäevastele asjadele ära, sest see on justkui tasuta saadud. Tegelikult tuleb see raha inimese enda tuleviku ja pensioni arvelt, mis kahaneb maksmata maksude võrra väga madalaks," ütles Paurman.

"Maksude optimeerimine on riigi poolt teatud juhtudel lubatud võimalus, aga inimesed peaksid kasutama säästetud väärtust mõistlikult. Kui lihtsalt sotsiaalmaks maksmata jätta ja seda raha tulevikuks ei investeerita ega säästeta, siis tegelikult võitu pole," lisas ekspert.

Mainori õigusõppejõu sõnul jälgib maksuamet praegu ka väga hoolsalt neid, kes tihti dividende maksavad. "OÜtades raha väljavõtmine pole nii lihtne ja lollikindel nagu arvatakse. Seadus dividendide maksmise intervalli ei määra, aga kui seda väljamakset teha tihti ja regulaarselt, endale palka mitte makstes, võib küll sattuda maksuhalduri huviorbiiti," ütles Paurman.

"OÜtamine on risk ka ettevõttele, kes näiteks palga maksmise asemel ostab töötaja OÜlt teenust ja hoiab sellega tööjõumaksudelt kokku. Ka siin on reaalne võimalus maksuameti huviorbiiti sattuda ning raha ikkagi tagantjärgi ära maksta," lisas Paurman.