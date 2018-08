Ettevõtlusekspert selgitab: mida teha, kui maksuamet su sihikule on võtnud

Janus Paurmani sõnul on palju ettevõtteid, mis ei ole kunagi Maksu- ja Tolliameti fookusesse sattunud, aga küllalt on ka neid, kes peavad väga tihti revidentide päringute ja täiendava tähelepanuga tegelema. "Maksuamet on viimastel aastatel väga aktiivne olnud. Nendega tegelemine on ettevõtja jaoks paratamatu ning riiklikult peale pandud kohustus - vaidlemiseks ja vingumiseks väga ruumi ei ole," ütles Paurman.

"Siiski ei tähenda Maksu- ja Tolliameti pöördumine automaatselt seda, et ettevõtja peaks koheselt oma raamatupidamisdokumendid ja aruanded kaenlasse võtma ning revidendi juurde jooksma. Äriühingutele on seadusega antud mitmeid õigusi, mida tuleks maksumenetluse käigus kindlasti kasutada," lisas Paurman ning tõi välja viis soovitust ettevõttele, mis on Maksu- ja Tolliameti sihikule jäänud.

Tee endale selgeks, mida ja miks kontrollitakse. Pea meeles seda, et tavalise e-kirja või telefonikõne peale ei pea maksumaksja infot andma. Kohustus maksuhaldurile infot edastada tuleb siis, kui revident alustab ettevõtte suhtes maksumenetlusega ning selleks väljastatakse ka korraldus - riigipoolne haldusakt, milles märgitakse ära ettevõtte kohustused ja ka õigused.

Ametliku korralduse puhul peab alati esitama dokumendid ja teabe, mida küsitakse, kui see puudutab konkreetset maksuperioodi. Küsimustele, mis ei ole asjakohased ega puuduta konkreetset perioodi, ei ole kohustust vastata.