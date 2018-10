Ettevõtlusminister: postkontorite mass-sulgemist ei tule ja sulgemine ei tähenda, et Eesti Post teenuse osutamisest pääseks

Tammist toonitas, et inimestele vajalike teenuste pakkumiseks ei pea ilmtingimata olema avatud postkontor, vaid seda võib korraldada ka mingil muul moel, näiteks postiljoni või kullerteenusega.

„Kui kuskil postkontor ka sulgetakse, et tähenda see , et Eesti Post piirkonnas teenuse osutamisest pääseks,“ kinnitas Tammist.

Eesti Post esitas tänavu juunis konkurentisametilt taotluse universaalse postiteenuse (UPT) tegevusloa muutmiseks ning soovis vähendada kohustuslike postkontorite arvu 201ni. Kui kehtiva loa kohaselt pidi firma riigis lahti hoidma 320 postiasutust, siis tegelikult oli neid eelmisel aastal avatud 311.

Augustis soovis Eesti Post konkurentsiametilt luba vähendada postkontorite arvu 2019. aasta lõpuks 201ni, selle aasta lõpuks 252ni. Konkurentsiamet sellist plaani heaks ei kiitnud ning otsustas pärast analüüsi, et tuleva aasta lõpuni peab üle Eesti olema avatud 245 postikontorit.