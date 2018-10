Ettevõtlusminister: toetusi tuleb jagada üle Eesti, mitte ainult Tallinnasse ja Tartusse

„Tööstuse ühtlase arengu tagamisel üle kogu Eesti on väga oluline jälgida, et Tallinna ja Tartu kõrval oleks kasvuvõimalused tagatud ka suurtest tõmbekeskustest kaugemal tegutsevatele ettevõtetele. Kui kõrvutada 2018. aastal EAS-ilt toetusi saanud projektide arvu näiteks Harjumaal ja Raplamaal, siis paistab maakohtade tööstuspotentsiaal väga selgelt välja - esimeses on toetatud projekte ca 220, teises täpselt kaheksa," ilmestas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist regionaalset lõhet ettevõtluses.

Ministri sõnul on probleemiks ka meetmete killustatus - toetusmeetmeid on palju, need on osaliselt dubleerivad ning toetuste pakkujate kohta puudub ülevaatlik keskne info. Teatud juhtudel võivad sarnased toetused osutuda ka vastastikku konkureerivateks, mis takistab seatud eesmärkide täitmist. Selle probleemi üheks lahenduseks on möödunud nädalal valitsuselt heakskiidu saanud ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tõhustamiskava, mille üheks osaks on ka teenuste ja toetuste info ühele veebilehele koondamine. Tulevikus ei pea toetuse taotleja otsima sobivaid toetusi mitme rakendusasutuse infomaterjalidest, vaid erinevate organisatsioonide teenuseid ja toetusi saab taotleda ühest taotlemiskeskkonnast. „Toetuse või teenuse saajale ei ole oluline, kes toetust väljastab või teenust pakub, oluline on, et vajadused saaksid kiiresti ja lihtsa vaevaga rahuldatud," märkis Tammist.