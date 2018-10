Ettevõtlusminister tõmbas postkontorite sulgemise plaanile pidurit

"Vaatamata asjaolule, et universaalse postiteenuse mahud on aastast aastasse vähenenud, on sellel teenusel jätkuvalt oluline sotsiaal-regionaalne mõõde ja selle kvaliteetne osutamine on oluline riigi kõikidele elanikele," põhjendas Tammist otsust.

Otsus puudutab ennekõike laiemat postkontorite sulgemise lainet, mida riiklik postifirma soovis teha oma taotlusega konkurentsiametile. Kuigi alguses soovis Omniva sulgeda iga kolmanda postkontori, konkurentsiamet seda heaks ei kiitnud, mistõttu muudeti taotlust iga neljanda postkontori sulgemise plaaniks.

Nii muutis konkurentsiamet oma 11. oktoobri otsusega ASi Eesti Post tegevusluba, mille kohaselt lubas ASil Eesti Post sulgeda 75 postkontorit. Ühesõnaga kehtestas konkurentsiamet varasema 320 asemel minimaalseks postiasutuste arvuks 245. Eesti Post ise on küll hiljuti toonitanud, et tegevusloa muutus ei tähenda postiasutuste sulgemise plaani loas toodud miinimumarvuni.

"On selge, et postivõrgu ümberkujundamine on pikaajaline protsess, mille mõjusid tuleb eelnevalt igakülgselt ja põhjalikult analüüsida. Kindlasti tuleb sellesse protsessi kaasata ka kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad, et leida kõigile osapooltele sobiv kompromisslahendus," rääkis Tammist.

Küll aga läheb protsess edasi nende 15 postkontori ja postipunkti osas, mille sulgemisotsus on juba tehtud ja sellesisulised lepingud ka kohalike omavalitsustega sõlmitud. Üheks näiteks siinjuures on Turba postkontor, mis suletakse 31. oktoobril. Seni on Omniva asendanud nendes kohtades, kus postkontorid suletakse, need pakiautomaatidega.