Ettevõtlusõppejõud: riik võiks Netšajeva kleiti riskikapitaliga rahastada - kui tuleb võit, saavad investorid raha mitmekordselt tagasi!

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Elari Tamme sõnul võiks riik pakkuda ettevõtjatele võimaluse investeerida eurolauliku Elina Netšajeva kleiti ja lavašõusse vajaminevad 65 000 eurot tingimusel, et kui võit tuleb Eestisse, siis makstakse investeering mitmekordselt tagasi.

“Riigil on raske selgitada 65 000 euro kulutamist lauluvõistluse lavašõule. Eurovisioon võib tunduda kerglane meelelahutus, aga tegelikult on see riigi turundamiseks üks suurema vaatajaskonnaga üritusi. Kui võit tuleks Eestisse, siis on see hiilgav võimalus ligi 200 miljonile televaatajale Eestit kui sihtkohta reklaamida, mistõttu tasub pingutada,” rääkis Tamm.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu sõnul pakuvad kihlvedude korraldajad Eesti võiduvõimaluseks Eurovisioonil praegu keskmiselt 8-10 ühele. “Lavašõu on sama oluline kui laul ise. Riik võiks suurendada oma võidutõenäosust ning maandada riske, pakkudes erainvestoritele võimalust rahaliselt panustada ja teenida edu korral sama koefitsiendiga tagasi,” rääkis Tamm.

“Näiteks kui erainvestor katab 65 000 euro eest lavašõu kulud, siis maksab riik talle vastavalt sõlmitud tulevikutehingule Eurovisiooni võidu korral tagasi kümme korda rohkem ehk 650 000 eurot,” lisas Tamm.