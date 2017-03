Ettevõtte väikeosanik: Ander Ild varastas mu paljaks

Kinnisvarahooldusfirmas Krausberg kolmandikku omav Ülo Plaado avastas, et suurosanik Ander Ild tegi tema selja taga sellise triki, et viis ettevõtte äritegevuse sarnase nimega OÜ-sse Krausberg Eesti, milles Plaadol enam osalust polnud, kirjutas Äripäev.

„Ma olin Krausbergis väikeosanik ja ühel hetkel avastasin, et firma on tühjaks kanditud. Kliendilepingud, töötajad, oskusteave jms olid üle läinud teise ettevõttesse,“ rääkis Plaado.

„Pakkusin Ildile korduvalt, et lähen ettevõttest välja ja lepime minu osa hinna kokku. Ta oli sellega nõus, aga kunagi polnud tal selleks millegipärast aega. Paraku selguski hiljem, et minu selja taga käis samal ajal ettevõtte tühjaks kantimine. Asja mõte oli, et miks ta peaks mulle maksma, kui saab ka ilma rahata väikeosanikust lahti,“ kirjeldas Plaado naha üle kõrvade tõmbamist.

Loe pikemalt Äripäevast!