Möödunud aastal laekus Kredexile 654 uut käendustaotlust, uusi lepinguid sõlmiti 494, mille abil said Eesti ettevõtted 164,3 miljonit eurot täiendavat finantseerimist (2015. aastal 109,3 miljonit). Võrreldes mullusega on käendusmahud kasvanud 45 protsenti.

Kõige rohkem kasutati möödunud aastal käendust käibevahendite finantseerimiseks (43% mahust), investeeringute tegemiseks (38%) ja pangagarantiidele (19%).

Aasta kokkuvõttes olid mahud rekordilised, kokku väljastas Kredex käendusi 91,9 miljoni euro eest. Võrreldes 2015. aastaga oli mahtude kasv 45%. Kokku käendas Kredex 2016. aastal 424 ettevõtte kohustusi, kes plaanivad luua 831 uut töökohta. Sektoritest tuleb selgelt esile töötlev tööstus, mille osakaal väljastatud käendustest moodustab umbes 40%.

Kredexi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul kinnitavad rekordmahud eelmise aasta algusest jõustunud muudatuste positiivset mõju. „Tõstsime ettevõtetele väljastatava laenukäenduse summat 2 miljonilt 5 miljonile eurole ning parandasime alustavate ettevõtete rahastamisvõimalusi väljastades stardilaenu ühe ettevõtte kohta kuni 100 000 euro ulatuses, varasema 64 000 euro asemel. Kasv nii taotluste arvus kui ka mahtudes kinnitab, et ettevõtetele olid need muudatused väga vajalikud. Tänu tehtud muudatustele paranesid oluliselt Eesti ettevõtete rahastamisvõimalused ning kindlasti suurenes seeläbi ka nende konkurentsivõime," sõnas Liiver.

Tähelepanuväärne on kasv ka alustavate ettevõtete finantseerimisel, eriti kui vaadata stardilaenu mahtude kasvu. Stardilaenu abil said alustavad ettevõtted 2016. aastal kokku finantseerimist 1,6 miljonit eurot, mida on 65% rohkem võrreldes 2015. aastaga, mil see summa oli 971 000 eurot.